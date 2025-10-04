595.000 Euro Schaden sind der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain durch den ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato entstanden. Die VG macht nun Schadensersatz geltend. Die SPD hält erfolglos dagegen - aber erzielt einen Teilerfolg.
Lesezeit 2 Minuten
Die Tagespunkte in den Sitzungen des Stadt- wie auch Ortsgemeinderates sind in der Regel bereits vorbesprochen und bedürfen in den eigentlichen Sitzungen keine größere Erörterung. Anders ist es in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Betzdorf-Gebhardshain am Mittwochabend.