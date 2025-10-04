Summe von 595.000 Euro
Verbandsgemeinde fordert Schadensersatz von Bernd Brato
Seit Längerem wird gegen den ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato wegen Verletzung der Dienstpflicht und Untreue ermittelt. Der Verbandsgemeinderat hat nun mehrheitlich für eine Schadensersatzforderung gestimmt.
Claudia Geimer/Archiv. Claudia Geimer

595.000 Euro Schaden sind der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain durch den ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato entstanden. Die VG macht nun Schadensersatz geltend. Die SPD hält erfolglos dagegen - aber erzielt einen Teilerfolg.

Die Tagespunkte in den Sitzungen des Stadt- wie auch Ortsgemeinderates sind in der Regel bereits vorbesprochen und bedürfen in den eigentlichen Sitzungen keine größere Erörterung. Anders ist es in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Betzdorf-Gebhardshain am Mittwochabend.

