50 Jahre KFV Altenkirchen
Verband will Sprachrohr der Feuerwehren im Kreis sein
Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung am 24. April in Daaden feiert der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen seinen 50. Geburtsta
Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung am 24. April in Daaden feiert der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen seinen 50. Geburtstag.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

1976 wurde der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen gegründet. 50 Jahre später, kurz vor einer Jubiläumsveranstaltung in Daaden, blickt Vorsitzender Volker Hain im Interview auf die Geschichte des Verbandes zurück und wagt einen Blick in die Zukunft.

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Am Freitag, 24. April, findet ab 19 Uhr im Bürgerhaus Daaden die zentrale Jubiläumsveranstaltung zum 50. Geburtstag des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Altenkirchen statt. Wir sprachen im Vorfeld mit Volker Hain, dem Vorsitzenden des Verbandes, der sich gemeinsam mit den Feuerwehren im AK-Land für Ausbildung, Kameradschaft, Nachwuchsförderung und die Stärkung des Ehrenamtes einsetzt.

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