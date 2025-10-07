Nach Schlagzeilen um einen Polizeieinsatz auf der Mudersbacher Kirmes sieht sich der Veranstalter in der Pflicht, das Bild geradezurücken – und verweist auf Tausende friedliche Besucher und viele ehrenamtliche Helfer.
Dramatische Szenen spielten sich laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Mudersbacher Kirmes ab. Gegen 0.45 Uhr wurde ein Mann zwischen 20 und 30 Jahren auffällig, als er in einer Menschenmenge laut schrie und pöbelte. Bald richteten sich seine Aggressionen gegen die Polizeibeamte vor Ort.