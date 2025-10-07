Menschenmenge gegen Polizei Veranstalter verteidigt Ruf der Kirmes Mudersbach 07.10.2025, 16:00 Uhr

i Ein positives Fazit der diesjährigen Mudersbacher Kirmes zieht der Bürgerverein, der die in diesem Jahr viertägige Traditionsveranstaltung mit dem Schützenverein organisiert. Bei den Vorfällen habe es sich um Einzelfälle auf einer unterm Strich friedlichen Kirmes gehandelt. Markus Döring

Nach Schlagzeilen um einen Polizeieinsatz auf der Mudersbacher Kirmes sieht sich der Veranstalter in der Pflicht, das Bild geradezurücken – und verweist auf Tausende friedliche Besucher und viele ehrenamtliche Helfer.

Dramatische Szenen spielten sich laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Mudersbacher Kirmes ab. Gegen 0.45 Uhr wurde ein Mann zwischen 20 und 30 Jahren auffällig, als er in einer Menschenmenge laut schrie und pöbelte. Bald richteten sich seine Aggressionen gegen die Polizeibeamte vor Ort.







Artikel teilen

Artikel teilen