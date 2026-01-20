Fusion Altenkirchen und Wied Veränderung im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen Julia Hilgeroth-Buchner 20.01.2026, 10:00 Uhr

i Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide spricht 2023 in der Christuskirche in Altenkirchen. Ev. Kirchenkreis Altenkirchen

Mit ihrem Schritt, zeitig in den Ruhestand zu treten, will Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide den Weg frei machen, um im Rahmen der Fusion der beiden evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied neuen Perspektiven Raum zu geben.

Im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen kündigt sich eine große Veränderung an: Am 1. August wird Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide in den Ruhestand treten. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, endet für Aufderheide mit diesem Schritt eine prägende Amtszeit an der Spitze des Kirchenkreises.







Artikel teilen

Artikel teilen