„Mein Lokal, Dein Lokal“ „Ventil“-Wochensieg wirkt in Wehbach nach Daniel-D. Pirker 08.02.2026, 09:00 Uhr

i Der Inhaber des Restaurants "Zum Ventil", Fadil "Felix" Shabanaj, am Rande der Dreharbeiten von "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Prof- Koch Christian Henze. Sarah Schönwald

„Dafür, dass ich nicht mitmachen wollte, hat es noch gut funktioniert“, sagt der Fadil „Felix“ Shabanaj über die Teilnahme an der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“. Und das macht sich nicht nur beim morgendlichen Brötchenkauf bemerkbar.

Zusammen mit dem Dillenburger Mitbewerber hat es das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ ganz oben auf das Siegertreppchen geschafft. Rund eine Woche nach Ausstrahlung des Finales ist der erste große „Spuk“ in Wehbach zwar vorbei, doch der Wochensieg in der bundesweit bekannten Sendung wirkt nach.







