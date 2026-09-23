DJ-Duo überzeugt bei Premiere Vater und Sohn sorgen für „Disco Night“ in Altenkirchen Emily Roos 23.09.2026, 20:00 Uhr

i Die „Father & Son Disco Night“ war die Premiere für das Vater- und Sohn-Duo. Emily Roos

Plattenrillen treffen digitale Beats: Bei der „Disco Night“ in Altenkirchen brachten Vater und Sohn den Kultursalon zum Tanzen und mixten Nostalgie mit modernen Sounds. Ein Abend, der Generationen überraschend zusammenführte.

Musik verbindet Generationen – und manchmal sogar Vater und Sohn am Mischpult. Bei der „Disco Night Father and Son“ im Kultursalon Altenkirchen haben Sedat Varolgil und sein Sohn Moussa jetzt gezeigt, wie unterschiedlich und zugleich verbindend Musik sein kann.







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