Ärzteförderung in Altenkirchen
Vater und Sohn sind eingespieltes Internisten-Gespann
Die Praxis bleibt in der Familie: Louis Chahem (70) und sein Sohn Christian Chahem (32) arbeiten fest Hand in Hand in der intern
Die Praxis bleibt in der Familie: Louis Chahem (70) und sein Sohn Christian Chahem (32) arbeiten fest Hand in Hand in der internistischen Praxis an der Wiedstraße in Altenkirchen.
Annika Stock

Louis Chahem (70) und sein Sohn Christian Chahem (32) ergänzen sich wunderbar in der internistischen Praxis an der Wiedstraße 46 in Altenkirchen. Seit Juli ist der 32-Jährige mit an Bord. Die Praxis nimmt dazu Förderungen von VG und Stadt wahr. 

Lesezeit 3 Minuten
Louis Chahem (70) ist sichtbar stolz auf seinen Sohn Christian Chahem. Der 32-Jährige ist seit Juli 2026 in der internistischen Praxis an der Wiedstraße 46 als Internist in Weiterbildung und angestellter Arzt tätig. Im zweiten Quartal 2027 wird er dann Facharzt für Innere Medizin sein, wie Chahem beim Pressetermin berichtet.
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