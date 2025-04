Starkes Abitur, viele Chancen: Wie sie diese nutzen wollen und wie sie auf ihre Schulzeit zurückblicken, fragen wir in einer Serie die Jahrgangsbesten im AK-Land. Weiter geht es mit Eva Boor vom Westerwald-Gymnasium Altenkirchen.

71 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Weserwald-Gymnasium Altenkirchen bestanden. Gemeinsam gefeiert wurde dieser Erfolg unter dem Motto „Cabino Royal (…) um jeden Punkt gepokert“ in der Wiedhalle Neitersen. Die Auszeichnung für das beste Abitur erhielt Eva Boor mit einem Notenschnitt von 1,0. Im Interview lässt die Altenkirchenerin die Schulzeit Revue passieren und erläutert ihre Zukunftspläne.

„Insgesamt möchte ich mehr von der Welt sehen.“

Eva Boor

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Westerwald-Gymnasium „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Zunächst mache ich Urlaub, anschließend ein FSJ in der Behindertenwerkstätte L’Arche in London. In England geht es mir auch um eine persönliche Weiterentwicklung. Insgesamt möchte ich mehr von der Welt sehen.

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Vor allem meine Freunde haben mich motiviert, indem sie mich stets unterstützt haben. Ein Antrieb war außerdem mein persönliches Interesse an den Fächern – neben den Leistungskursen Englisch, Geschichte und Biologie vor allem Philosophie. Auch die Unterstützung durch die Lehrer hat mir geholfen.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Das Varieté war die größte Erfahrung während meiner Schulzeit. Prägend war dabei vor allem die Notwendigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man bis dahin nichts oder wenig in der Schulzeit zu tun hatte.

i Jahrgansbeste mit einem Schnitt von 1,0: Eva Boor (links) im Kreise ihrer Mitschüler bei der Abiturfeier des Westerwald-Gymnasiums Nicola Gmach

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Philosophie! Zum einen habe ich mich mit unserem Lehrer und auch dem gesamten Kurs gut verstanden. Außerdem habe ich in Philosophie am meisten zu meiner Allgemeinbildung dazu gewonnen und Grundsätzliches gelernt, damit ich mitreden kann, wenn es um gesellschaftliche Belange geht. Das war unschätzbar für meine persönliche Weiterentwicklung.

Welches Hobbys bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle und wie kamen Sie dazu?

Ich häkele und nähe in meiner Freizeit gern. Das hängt auch mit meinem großen Interesse an historischer Kleidung und Geschichte generell zusammen. Deshalb habe ich auch den Leistungskurs Geschichte gewählt.

Diese 71 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Westerwald-Gymnasium bestanden:

Muhammed Akat, Hachenburg; Karim Awad, Helmenzen; Elias Bellersheim, Neitersen; River Bender, Weyerbusch; Louis-Aurel Bräul, Neitersen; Nele Bovenderd, Giesenhausen; Eva Boor, Altenkirchen; Léon Boll, Kircheib; Fabian Böckling, Woldert; Destina Cetin, Berod bei Hachenburg; Ngoc Thu Do, Altenkirchen; Burcin Emin, Altenkirchen; Nora Elsen, Weyerbusch; Joshua Ewert, Rodenbach b.Puderbach; Tom Etzbach, Mudenbach; Dennis Frank, Eichen; Jil Franke, Hachenburg; Lara Franz, Ratzert; Angelina Frehe, Borod; Arthur Friesen, Michelbach; Madeleine Gress, Altenkirchen; Diana Gulevskiy, Hachenburg; Mike Heim, Altenkirchen; Eric Heinemann, Berod bei Hachenburg; Luis Heiermann, Weyerbusch; Leon Herbershagen, Altenkirchen; Lena Hermann, Borod; Lilly Hofmann, Puderbach; Angelina Hertje, Neitersen; Angelina Hüsch, Hachenburg; Justin Kechter, Helmenzen; Carlos Krah, Eichelhardt; Julia Knöchel, Altenkirchen; Danika Kober, Michelbach; Mika Kunz, Weyerbusch; Lea Krone, Gieleroth; Veronika Laas, Ölsen; Jaden Leyendecker, Hachenburg; Fabio Lindscheid, Hirz-Maulsbach; Sandro Lindscheid, Hirz-Maulsbach; Lea Lipinski, Wahlrod; Leonard Theiß, Gieleroth; Frida Mertens, Fluterschen; Fynn Naumann, Almersbach; Fynn Peters, Helmeroth; Emily Roos, Altenkirchen; Leah Schäfer, Eichen; Hannes Schmidt, Kettenhausen; Thomas Schmidt, Hattert; Jannis Schneider, Racksen; Lukas Schneider, Borod; Sophie Schröder, Altenkirchen; Karina Seitz, Altenkirchen; Kai Müller, Altenkirchen; Nicolas Müller, Borod; Sophie Müller, Wölmersen; Felicitas Münch, Weyerbusch; Karoline Stahl, Helmenzen; Niklas Strickhausen, Oberdreis; Charlotte Sturm, Busenhausen; Arne Sippel, Heupelzen; Anthony de Lall, Mammelzen; Sönke Riebesehl, Altenkirchen; Viktoria Wulfert, Eichelhardt; Wiktoria Gibadlo, Hachenburg; Isabel Zulauf, Eichelhardt; Joelina Zeitz, Niederwambach; Noel Zantop, Puderbach. red