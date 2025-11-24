Kabaret Kalashnikov Varieté im Kultursalon Altenkirchen begeistert Publikum Werner Klak 24.11.2025, 09:00 Uhr

i In die Welt der Taverna verzauberte das Kabaret Kalashnikov das Pubikum in der Stadthalle Altenkirchen. Werner Klak

Seit 15 Jahren gibt es das Berliner Kabaret Kalashnikov. Mit seinen atemberaubenden Shows begeistert das unkonventionelle Theaterensemble seither alte und neue Fans. So auch jetzt in Altenkirchen.

„Wodka für alle!“ Spätestens als am Samstagabend im Kultursalon in der voll besetzten Stadthalle Altenkirchen diese Worte fielen, hatte das Publikum der Kreisstadt das Kabaret Kalashnikov ins Herz geschlossen. Tosender Applaus war der Dank für eine grandiose Bühnenshow des Berliner Varieté-Ensembles, die den Zuschauern wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.







