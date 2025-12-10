Auftritt in Malberg Vanessa Mai in 1000-Einwohner-Dorf – So gelang der Coup Daniel-D. Pirker 10.12.2025, 13:00 Uhr

i Im September 2026 gibt Vanessa Mai ein Konzert in Malberg im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Rosenheim/Malberg. Privat/wird nachgetragen

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums schlägt diese Nachricht im Westerwald voll durch: Vanessa Mai kommt nach Malberg. Wie gelang es dem Veranstalter, den Star in den Westerwald zu locken?

Die Freiwillige Feuerwehr Rosenheim/Malberg feiert im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum: das 100-jährige Bestehen der 1926 gegründeten Wehr. Doch anstatt eines gewöhnlichen Festes, haben die Verantwortlichen um Wehrführer Bastian Bierbaum und der Firma “der-henrichs” Großes vor.







