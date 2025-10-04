Weil sie Ende August 2023 einen heute 39-Jährigen in der Verbandsgemeinde Kirchen überfallen haben, sind drei der Tatbeteiligten vom Koblenzer Landgericht verurteilt worden. Doch der Fall könnte ein juristisches Nachspiel haben.
Weil sie einen heute 39-Jährigen vor gut zwei Jahren in der Verbandsgemeinde Kirchen überfallen haben, hat das Landgericht Koblenz Anfang September gegen drei der Tatbeteiligten das Urteil gesprochen. Der Angeklagte Pasacal W. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert), der dem Opfer mit Hammerschlägen massive Verletzungen zugefügt hat, muss für sieben Jahre hinter Gitter.