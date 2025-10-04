Nach Überfall in VG Kirchen Urteil im Hammerschlagprozess: Revision eingelegt 04.10.2025, 12:00 Uhr

i Wird der Prozess um einen Überfall in der VG Kirchen vor dem Landgericht neu aufgerollt? Darüber muss jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden. Nach dem Koblenzer Urteilsspruch ist Revision eingelegt worden. Markus Kratzer

Weil sie Ende August 2023 einen heute 39-Jährigen in der Verbandsgemeinde Kirchen überfallen haben, sind drei der Tatbeteiligten vom Koblenzer Landgericht verurteilt worden. Doch der Fall könnte ein juristisches Nachspiel haben.

Weil sie einen heute 39-Jährigen vor gut zwei Jahren in der Verbandsgemeinde Kirchen überfallen haben, hat das Landgericht Koblenz Anfang September gegen drei der Tatbeteiligten das Urteil gesprochen. Der Angeklagte Pasacal W. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert), der dem Opfer mit Hammerschlägen massive Verletzungen zugefügt hat, muss für sieben Jahre hinter Gitter.







