Amtsgericht Betzdorf Urteil gegen Raser aus Wisserland wird angefochten Thomas Leurs 16.01.2026, 18:00 Uhr

i Auf der B62 Richtung Wissen soll ein 26-Jähriger deutlich zu schnell gefahren sein. Gegen seine Verurteilung hat sein Verteidiger nun Berufung eingelegt. Thomas Leurs

Eine allzu schnelle Fahrt durchs Wisserland hatte für einen 26-Jährigen ein teures Nachspiel. Das Amtsgericht Betzdorf verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 2000 Euro. Sein Verteidiger hat nun Berufung eingelegt.

Thomas Bößem, Verteidiger des 26-Jährigen, der kürzlich vom Amtsgericht Betzdorf zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt wurde, legt Berufung gegen das Urteil ein. Das teilt er unserer Zeitung auf Nachfrage mit. Durch die Anfechtung des Urteils wird es nun an die nächsthöhere Instanz gehen: das Landgericht Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen