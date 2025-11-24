Ermittlungen laufen Ursache für Brand in Betzdorf noch unbekannt 24.11.2025, 18:00 Uhr

i In der Decizer Straße 1 in Betzdorf ist es am Dienstag, 18. November, zu einem Wohnungsbrand gekommen, der die Feuerwehr mehrere Stunden beschäftigt hat. Thomas Leurs

Nach dem Brand in der vergangenen Woche in Betzdorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob es schon erste Ergebnisse gibt.

Gut eine Woche ist der Brand in der Decizer Straße in der Betzdorfer Innenstadt nun her. Am 18. November rückte die Feuerwehr mit rund 80 Einsatzkräften aus und musste über mehrere Stunden das Feuer bekämpfen. Die Lage ist damals schwierig gewesen, da sich die Wohnung an einer schwer zugänglichen Stelle befindet.







