Mathias Groß, bereits im 21. Jahr Brudermeister der Schützenbruderschaft 1402 vom Heister zu Schönstein, entdeckte im Januar dieses Jahres, dass sich die Spitze an der Fahnenstange der Flagge, die bei zahlreichen Anlässen als sichtbares Symbol der Bruderschaft mitgeführt wird, gelockert hatte. „Ich habe diese gelöst, und bei näherer Betrachtung entdeckte ich, dass dort die Jahreszahl 1775 eingraviert ist“, erinnert sich Groß.

Zufall oder Schicksal, jedenfalls kündet die Gravur davon, dass das Kunstwerk vor exakt 250 Jahren hergestellt wurde, gewissermaßen ein historisches Zeugnis zwei Jahre vor dem 625. Geburtstag der Bruderschaft. Die Entdeckung nahm Groß zum Anlass, noch einmal tief in die Geschichte einzutauchen: „Die Zahl 1402 beruht vor allem darauf, dass in jenem Jahr ein Amtmann des Schönsteiner Schlosses Männer aus dem Dorf rekrutiert hat, um Burg und Schloss zu schützen“, sagt er.

Bruderschaft wurde 1714 neu belebt

Tatsächlich verweisen Textpassagen einer alten Urkunde, die im Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster archiviert ist, auf dieses Ereignis: „Damit Salentin Burg, Freiheit und Amt bewahren, die vorstehenden Aufgaben erfüllen und auch ständig 6 Bewaffnete [...] unterhalten kann, hat der Erzbischof ihm alle erzbischöflichen Renten, Gülten und Gefälle angewießen, die im Amt jährlich einkommen...“, heißt es dort in hochdeutscher Übersetzung (die die Bruderschaft in ihrer Jubiläumschronik aus dem Jahre 2002 veröffentlichte). Die Urkunde endet mit dem folgenden Wortlaut: „...gegeven zu Poppelsdorf 1402 des vünffindtzwenzichsten daghes in dem maynde genahnt Septemper zu Latyne.“ Wenn dies auch noch kein eindeutiger Beweis dafür ist, dass die Bruderschaft damals formal gegründet wurde, darf man doch davon ausgehen, dass hier ihr Ursprung liegt.

Erbstreitigkeiten und lokale Fehden waren zu jener Zeit an der Tagesordnung, und der Amtmann des Schönsteiner Schlosses war sicherlich bestrebt, Schloss und den dazugehörigen Bereich zu schützen. Allerdings verlor die Bruderschaft in den darauffolgenden Jahrhunderten an Bedeutung, und erst mit der Neugründung am 14. November 1714 erfuhr sie eine Art „Neubelebung“. In diesem Jahr wurde auch mit dem Bau der Heisterkapelle begonnen, die durch das Haus Hatzfeldt mit Baumaterialien unterstützt und deren Eigentümer die Bruderschaft wurde und bis heute ist.

i Die Gravur im unteren Bereich der metallenen, kunstvoll gefertigten Spitze der Fahne der Schützenbruderschaft St. Sebastianus 1402 vom Heister zu Schönstein, die bei Prozessionen und anderen kirchlichen Anlässen mitgeführt wird, verweist auf das vermutliche Herstellungsjahr 1775. Thomas Hoffmann

Indes hatte sich die Funktion der Gemeinschaft verändert: „Zum Zeitpunkt der Schönsteiner St. Sebastianus-Schützenbruderschaft zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfüllten die Schützenkorporationen vornehmlich gesellschaftliche Funktionen, während die ursprüngliche Aufgabe der Schützengilden auf dem Gebiet der Landesverteidigung in nachmittalterlicher Zeit in den Hintergrund getreten war“, schreibt der Historiker Jens Friedhoff in der erwähnten Chronik. Die Schönsteiner Schützenbruderschaft bildete keine Ausnahme.

Als sichtbare Zeichen ihrer Werte „Glaube“, „Sitte“ und „Heimat“ führte sie vor allem bei Prozessionen und kirchlichen Anlässen die mit der „Jubiläumsspitze“ gekrönte Fahne von 1714 mit. Diese wurde im Laufe der Jahre mehrfach erneuert oder restauriert, wobei Teile der älteren Version auch die Aktuelle schmücken.

Symbol für geschichtsträchtige Gemeinschaft

Die kunstvoll gefertigte Fahnenspitze aus dem Jahre 1775 indes krönt sozusagen das Banner. Auch nach 250 Jahren ist dies ein Symbol für die Werte der Bruderschaft, die insgesamt 310 Mitglieder zählt und die beim Schönsteiner Schützenfest vor wenigen Wochen einmal mehr bewiesen hat, wie lebendig sie sich auch im 21. Jahrhundert präsentiert: „Ich bin sehr stolz, dass wir nach all den hundert Jahren noch immer eine traditionsbewusste und lebendige Bruderschaft sind“, freut sich Brudermeister Mathias Groß, der mit der Gravur „1775“ auf einer Fahnenspitze ein Symbol mehr entdeckte für eine geschichtsträchtige Gemeinschaft.