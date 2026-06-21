Vom Blitzeinschlag über umgestürzte Bäume bis hin zu überfluteten Straßen reichte die Palette an Einsätzen für die Feuerwehr nach dem Unwetter am Freitagabend.

Nach einem extrem heißen Tag mit Temperaturen über 35 Grad

sind am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch über dem Kreis Altenkirchen niedergegangen.

Auch wenn hier nicht die größten Schäden entstanden, hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte doch alle Hände voll zu tun.