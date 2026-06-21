Feuerwehr im Dauereinsatz
Unwetter trifft Teile der VG Altenkirchen-Flammersfeld
Die Feuerwehr der VG Altenkirchen-Flammersfeld verzeichnete etliche Einsätze in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen der star
Die Feuerwehr der VG Altenkirchen-Flammersfeld verzeichnete etliche Einsätze in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen der starken Unwetter.
Feuerwehr: Manfred Baumann

Vom Blitzeinschlag über umgestürzte Bäume bis hin zu überfluteten Straßen reichte die Palette an Einsätzen für die Feuerwehr nach dem Unwetter am Freitagabend. 

Lesezeit 1 Minute
Nach einem extrem heißen Tag mit Temperaturen über 35 Grad sind am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch über dem Kreis Altenkirchen niedergegangen. Auch wenn hier nicht die größten Schäden entstanden, hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte doch alle Hände voll zu tun.

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Kreis AltenkirchenBlaulicht

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