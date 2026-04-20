Straßenbeiträge in Eichen Unterschriftensammler kritisiert Fred Jüngerich scharf Johannes Mario Löhr 20.04.2026, 17:30 Uhr

i Walter Ohm aus Eichen kann es nicht fassen: Wegen ein paar kleiner Schlaglöcher in der Hauptstraße, sagt er, wolle man dem Bürger nun wieder tief in die Tasche greifen. Johannes Mario Löhr

Der Streit um wiederkehrende Beiträge für ein Teilstück der Eichener Hauptstraße geht in die nächste Runde: Walter Ohm aus Eichen wirft dem Chef der VG Altenkirchen-Flammersfeld nun vor, seiner Verantwortung als Bürgermeister nicht gerecht zu werden.

Die Debatte um die kostspielige Sanierung (etwa 1 Million Euro) eines 250 Meter langen Teilstücks der Eichener Hauptstraße über wiederkehrende Beiträge geht weiter: Nachdem sich jüngst der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, in unserer Zeitung zu der Maßnahme geäußert hatte, kontert nun Walter Ohm aus Eichen.







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