Der Streit um wiederkehrende Beiträge für ein Teilstück der Eichener Hauptstraße geht in die nächste Runde: Walter Ohm aus Eichen wirft dem Chef der VG Altenkirchen-Flammersfeld nun vor, seiner Verantwortung als Bürgermeister nicht gerecht zu werden.
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Die Debatte um die kostspielige Sanierung (etwa 1 Million Euro) eines 250 Meter langen Teilstücks der Eichener Hauptstraße über wiederkehrende Beiträge geht weiter: Nachdem sich jüngst der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, in unserer Zeitung zu der Maßnahme geäußert hatte, kontert nun Walter Ohm aus Eichen.