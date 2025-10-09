Netzwerken auf bayerischer Alm Unternehmer im AK-Land senden Hilferuf an Politik 09.10.2025, 23:30 Uhr

i Thomas Bellersheim, Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe, im Gespräch mit Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther und Rainer Gesell-Schmidt - ebenfalls vom Wirtschaftsministerium. Markus Eschenauer

Ungewöhnlich das Ambiente: Auf einer bayerischen Alm hat noch kein Empfang der Wirtschaft im AK-Land stattgefunden. Der (Hilfe-)Ruf der heimischen Unternehmer in Richtung Politik war dagegen mehr als vertraut: Stoppt endlich die Bürokratieflut.

Eine riesige Almhütte aus Holz auf dem Gelände der Bellersheim Unternehmensgruppe in Neitersen – wer würde da auf den Schauplatz für den Empfang der Wirtschaft im Landkreis Altenkirchen tippen? Und doch fand das jährliche Stelldichein und das damit verbundene Netzwerken von Vertretern aus der heimischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft genau in diesem Ambiente statt.







