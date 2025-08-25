Ein durchaus pikanter Fall wurde am Montag am Amtsgericht Betzdorf verhandelt. Dabei musste geklärt werden, ob ein 48-jähriger Mann beim Rauchen an einem kalten Tag im Januar dieses Jahres unter seinem Bademantel nackt war.

Trug der 48-jährige Angeklagte beim Rauchen vor seinem Haus eine Unterhose unter seinem Bademantel oder nicht? Um diese Frage ging es jetzt in einem Prozess vor dem Amtsgericht Betzdorf. Dem Mann wurde vorgeworfen, zwei Schwestern (41 und 46 Jahre) durch eine exhibitionistische Handlung belästigt zu haben. Weil die Unterhosenfrage nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde der Angeklagte schließlich freigesprochen.

Nach dem vermeintlich strafrechtlich relevanten Vorfall im Januar in einer Gemeinde in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hatte der 48-jährige Mann, der gebürtig aus der Ukraine stammt und seit ein paar Jahren in Deutschland lebt, zunächst einen Strafbefehl erhalten. Ihm wurde vorgeworfen, nur mit einem Bademantel bekleidet auf einem Hocker vor seiner Wohnung gesessen zu haben. Als er die beiden türkischen Frauen an einem Fenster im Haus gegenüber gesehen habe, soll er seine Beine immer weiter gespreizt und zur sexuellen Erregung seine Genitalien gezeigt haben, während die Schwestern in einem oberen Stockwerk des anderen Gebäudes offene Fenster mit Folie abdichteten.

Mit eigenem Video die Situation nachgestellt

Gegen diesen Strafbefehl über 450 Euro legte der Mann, der nicht vorbestraft ist und von Bürgergeld lebt, Einspruch ein – mit Erfolg, wie sich am Montag zeigte. Der Staatsanwalt hatte hingegen zuvor in seinem Plädoyer sogar eine Geldstrafe über 600 Euro gefordert, da er keine Zweifel an den Schilderungen der beiden Frauen habe. Der Angeklagte beteuerte allerdings während der gesamten Verhandlung seine Unschuld. „Wenn es jetzt schon eine exhibitionistische Handlung ist, wenn ich mit T-Shirt, Unterhose und Bademantel vor der Tür auf einem Hocker sitze und rauche, dann werde ich diese auch so benennen. Aber meinen Penis habe ich nicht gezeigt“, ließ der 48-Jährige über die Dolmetscherin mitteilen.

Die Antragstellerinnen, die beiden Schwestern aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, hatten jene Vorkommnisse im Januar zunächst unabhängig voneinander im Zeugenstand mithilfe eines weiteren Dolmetschers geschildert. Da jedoch die jüngere Frau angab, nicht eindeutig sagen zu können, ob der Mann an jenem Tag eine Unterhose unter seinem Bademantel trug, und sich die ältere Zeugin widersprüchlich äußerte, entschied die Richterin zugunsten des Angeklagten. Dieser hatte zuvor erklärt, er habe damals definitiv eine grün-weiße Unterhose getragen. In einem selbstgedrehten Video, das das Gericht als Beweismittel zeigte, hatte er die Situation zwischen seiner Terrasse und dem gegenüberliegenden Fenster nachgestellt.

„Ich habe mir bereits knielange Unterhosen gekauft.“

Der Angeklagte will künftig, wie von der Richterin empfohlen, Missverständnisse vermeiden.

Um künftig derartige Missverständnisse wie das jetzt verhandelte zu vermeiden, empfahl die Richterin dem 48-Jährigen zum Abschluss der Verhandlung noch, künftig möglichst beim Rauchen vor seinem Haus nicht nur eine Unterhose, sondern auch eine Hose zu tragen. Daraufhin teilte der Mann via Dolmetscherin mit, dass er sich nach der Anzeige bereits knielange Unterhosen gekauft habe – was im Gerichtssaal für schmunzelnde Gesichter sorgte.