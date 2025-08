Wieder einmal rückt die Polizei in Weitefeld an, wenn auch nicht so großer Zahl wie kurz nach dem Dreifachmord im April. Am Vortag ist der Polizei eine Leiche in einem Waldstück unweit des Ortes gemeldet worden. Ist es der mutmaßliche Mörder?

In den Morgenstunden des Mittwochs rückt die kleine Ortsgemeinde Weitefeld wieder in den Fokus der regionalen und überregionalen Berichterstattung. Schon um 9 Uhr haben sich zahlreiche Pressevertreter am Straßenrand unweit des Elbbachs südlich der Ortslage versammelt. Kameras sind auf Stativen aufgebaut und sind auf zwei Polizeiwagen gerichtet. Am Nachmittag des Vortages ist dort eine Leiche entdeckt worden, das Areal großräumig mit rot-weißem Band abgesperrt.

Es dauert noch gut anderthalb Stunden, bis ein Dutzend weitere große Polizeifahrzeuge anrücken. Gut 30 Einsatzkräfte sind am Ort, um noch weitere Spuren zu sichern, wie Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, unserer Zeitung sagt. „Der Fundort der Leiche wird noch mal abgesucht, auch um eventuell noch irgendwelche Kleidungsstücke oder Tatwerkzeuge gegebenenfalls zu finden“, sagt Fachinger.

Details über die Leiche bislang noch nicht bekannt

Genaueres zur gefundenen Leiche könne Fachinger noch nicht sagen. Nur, dass sie zur Gerichtsmedizin nach Mainz gebracht worden ist. Bislang könne der Pressesprecher weder bestätigen, dass es sich bei dem toten Körper um den mutmaßlichen Dreifachmörder Alexander Meisner handelt, noch, ob es sich bei ihm um eine andere Person handelt. Selbst das Geschlecht sei zur Mittagszeit am Dienstag noch nicht klar. Der Zustand der Leiche sei so, dass es nicht mehr so leicht zu erkennen sei, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele. Das Einzige, was Fachinger diesbezüglich sagt, ist, dass die Leiche wohl schon länger dort liegt.

i Die Polizei sucht das ganze Areal um den Fundort der Leiche nochmal genau ab. Thomas Leurs

Das wirft die Frage auf, wieso die Leiche nicht schon früher gefunden worden ist. Schließlich war die Polizei mehrfach mit Hundertschaften in Weitefeld und der Umgebung unterwegs. Keine zwei Wochen nach der Tat am 6. April ist die Polizei mit fast 1000 Einsatzkräften in Weitefeld gewesen. Sogar der Elkenrother Weiher wurde genau abgesucht (unsere Zeitung berichtete). Gefunden hatten die Polizisten damals nichts.

Beim Fund einer unbekannten Leiche ist der Aufwand immer größer.“

Jürgen Fachinger, Pressesprecher Polizeipräsidium Koblenz

Dass die Polizei mit einem solchen Großaufgebot in Weitefeld anfährt, hat nicht zwangsläufig mit der Brisanz des Mordes in dem Ort zu tun. „Beim Fund einer unbekannten Leiche ist der Aufwand immer größer“, sagt Fachinger. Die Leiche solle nun so schnell wie möglich in Mainz obduziert werden. Am späten Mittwochnachmittag wird bekannt: Polizei und Staatsanwaltschaft werden an diesem Tag nicht mehr über ein mögliches Ergebnis des Identitätsabgleiches und einer Obduktion informieren, wie Fachinger mitteilt.

i Der Bereich um den Leichenfundort ist großflächig abgesperrt. Thomas Leurs

Den Weitefeldern stehen möglicherweise weitere unruhige Tage bevor. Auch wenn es in den vier Monaten seit dem Mord in dem 2300-Seelen-Dorf etwas ruhiger geworden ist. „Es ist aber immer wieder ein Thema im Ort“, sagt Weitefelds Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler unserer Zeitung. Regelmäßig werde er bei Veranstaltungen darauf angesprochen. Dabei sei es nicht unbedingt Angst, sondern mehr eine latente Unruhe in der Dorfbevölkerung. „Das ist aber natürlich von Person zu Person unterschiedlich“, sagt Keßler.

Der Leichenfund ist in Weitefeld in aller Munde

Die Nachricht über den Leichenfund bei Weitefeld hat im Dorf sehr schnell die Runde gemacht. Jeder, den unsere Zeitung auf den Vorfall anspricht, hat bereits davon gehört. Ein Weitefelder wirkt sehr ruhig. Es sei eigentlich eher Ruhe in den Ort eingekehrt. „Ich hoffe aber schon, dass der Täter damit endgültig gefunden ist“, sagt er.

Eine Weitefelderin, die unweit des Hauses wohnt, in dem die Morde geschehen sind, hofft, dass es nun vorbei ist. „Erleichterung ist noch nicht zu spüren“, sagt sie unserer Zeitung. Das komme erst, wenn man die Leiche klar als den mutmaßlichen Mörder identifiziert hat. Sie stelle sich aber die Frage, wieso die Leiche nicht schon früher gefunden wurde. Schließlich befinde sie ich gar nicht so weit weg von Weitefeld.