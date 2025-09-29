Gegenläufige Interessen Unmut über verkehrslenkende Maßnahme in Wissen 29.09.2025, 18:00 Uhr

i In der Straße "Im Kreuztal" ist die Fahrbahn seit Kurzem durch zwei Hindernisse verengt. Während manche Autofahrer über diese Maßnahme schimpfen, erhofft sich die Stadt einen gewissen Lenkungseffekt. Elmar Hering

Spätestens seit dem verkehrsberuhigten Ausbau der Rathausstraße wird in Wissen über den innerstädtischen Durchgangsverkehr diskutiert. Zuweilen prallen Ansichten aufeinander.

Reichlich umstritten ist eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung und Verkehrslenkung in der Straße „Im Kreuztal“ in Wissen. Auf Beschluss der Verkehrskommission hat die Stadt dort kürzlich zwei Fahrbahnverengungen installieren lassen. Diese sollen dazu beitragen, dass künftig weniger Verkehr in Richtung Rathausstraße rollt.







Artikel teilen

Artikel teilen