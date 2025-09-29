Spätestens seit dem verkehrsberuhigten Ausbau der Rathausstraße wird in Wissen über den innerstädtischen Durchgangsverkehr diskutiert. Zuweilen prallen Ansichten aufeinander.
Reichlich umstritten ist eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung und Verkehrslenkung in der Straße „Im Kreuztal“ in Wissen. Auf Beschluss der Verkehrskommission hat die Stadt dort kürzlich zwei Fahrbahnverengungen installieren lassen. Diese sollen dazu beitragen, dass künftig weniger Verkehr in Richtung Rathausstraße rollt.