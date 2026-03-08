Start in die Gartensaison
Unikum Saatbörse lockt Gartenfreunde nach Altenkirchen
Erfahrungsaustausch aus erster Hand: Viele Besucher der traditionellen Tauschbörse im Altenkirchener Regionalladen Unikum deckten sich nicht nur mit Saatgut aller Art ein. Sie nutzten auch die Gelegenheit, im Kreise Gleichgesinnter ein wenig zu fachsimpeln.
Julia Hilgeroth-Buchner

Im Altenkirchener Regionalladen Unikum zog die Samentauschbörse viele Besucher an. Der veranstaltende „Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften“ hatte zudem zu einem interessanten Vortrag den Agrar-Profi Johannes Storch eingeladen.

Lesezeit 2 Minuten
Der März ist da, und nun freuen sich viele Westerwälder Gartenfreunde darauf, endlich mit dem Säen und Pflanzen starten zu können. Die traditionelle Samentauschbörse im Altenkirchener Regionalladen Unikum zog deshalb wieder zahlreiche Besucher an, die sich zum einen selbst mit biologisch erzeugtem Saatgut für Gemüse und Blumen eindeckten, zum anderen aber auch ihre eigenen Schätze zum Tausch oder Verkauf anboten.

