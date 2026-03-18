Kind gerät ins eiskalte Wasser
Unglück an der Sieg – Was wir wissen und was nicht
Eine kleine Landzunge mit einem Baum ragt nahe des Adolf-Kunze-Turms ein Stück weit in die Sieg. Nach Einschätzung von Spaziergä
Eine kleine Landzunge mit einem Baum ragt nahe des Adolf-Kunze-Turms ein Stück weit in die Sieg. Nach Einschätzung von Spaziergängern könnte das Kind hier in den Fluss geraten sein.
Gaby Wertebach

Es ist ein dramatisches Ereignis, das im AK-Land Empathie und Mitgefühl auslöst. Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag in Siegen-Niederschelden in die eiskalte Sieg geraten und war zeitweise bewusstlos. So ist die derzeitige Informationslage.

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Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagvormittag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden ins eiskalte Wasser der Sieg geraten und musste reanimiert werden. Das dramatische Ereignis löst auch im nahen AK-Land Betroffenheit aus. Die derzeitige Faktenlage lässt noch einige Fragen offen – ein Überblick.

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