Kind gerät ins eiskalte Wasser Unglück an der Sieg – Was wir wissen und was nicht Michael Fenstermacher 18.03.2026, 12:14 Uhr

i Eine kleine Landzunge mit einem Baum ragt nahe des Adolf-Kunze-Turms ein Stück weit in die Sieg. Nach Einschätzung von Spaziergängern könnte das Kind hier in den Fluss geraten sein. Gaby Wertebach

Es ist ein dramatisches Ereignis, das im AK-Land Empathie und Mitgefühl auslöst. Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag in Siegen-Niederschelden in die eiskalte Sieg geraten und war zeitweise bewusstlos. So ist die derzeitige Informationslage.

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagvormittag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden ins eiskalte Wasser der Sieg geraten und musste reanimiert werden. Das dramatische Ereignis löst auch im nahen AK-Land Betroffenheit aus. Die derzeitige Faktenlage lässt noch einige Fragen offen – ein Überblick.







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