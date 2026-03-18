Es ist ein dramatisches Ereignis, das im AK-Land Empathie und Mitgefühl auslöst. Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag in Siegen-Niederschelden in die eiskalte Sieg geraten und war zeitweise bewusstlos. So ist die derzeitige Informationslage.
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Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagvormittag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden ins eiskalte Wasser der Sieg geraten und musste reanimiert werden. Das dramatische Ereignis löst auch im nahen AK-Land Betroffenheit aus. Die derzeitige Faktenlage lässt noch einige Fragen offen – ein Überblick.