Straßenverkehr in Wissen Ungeliebte Engstellen „Im Kreuztal“ sind demontiert Elmar Hering 14.02.2026, 15:00 Uhr

i Schon wenige Tage nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss sind die Fahrbahnverengungen in der Straße "Im Kreuztal" demontiert. Die Markierungen bleiben erhalten. Elmar Hering

Zehntausende Fahrzeuge rollen pro Monat in Wissen in Richtung Innenstadt. Oft sitzen Einheimische am Steuer. Eine verkehrslenkende Maßnahme sollte hier bremsend wirken. Doch nach Kritik sind die Hindernisse inzwischen entfernt.

Schon wenige Tage nach dem einmütigen Stadtratsbeschluss sind die beiden Fahrbahnverengungen in der Wissener Innenstadtstraße „Im Kreuztal“ Geschichte. Der Verkehr fließt nun wieder ohne diese Engstellen, und auch der Karnevalsumzug am Veilchendienstag wird ungehindert rollen können.







