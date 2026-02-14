Zehntausende Fahrzeuge rollen pro Monat in Wissen in Richtung Innenstadt. Oft sitzen Einheimische am Steuer. Eine verkehrslenkende Maßnahme sollte hier bremsend wirken. Doch nach Kritik sind die Hindernisse inzwischen entfernt.
Schon wenige Tage nach dem einmütigen Stadtratsbeschluss sind die beiden Fahrbahnverengungen in der Wissener Innenstadtstraße „Im Kreuztal“ Geschichte. Der Verkehr fließt nun wieder ohne diese Engstellen, und auch der Karnevalsumzug am Veilchendienstag wird ungehindert rollen können.