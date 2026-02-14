Straßenverkehr in Wissen
Ungeliebte Engstellen „Im Kreuztal“ sind demontiert
Schon wenige Tage nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss sind die Fahrbahnverengungen in der Straße "Im Kreuztal" demontiert.
Schon wenige Tage nach dem einstimmigen Stadtratsbeschluss sind die Fahrbahnverengungen in der Straße "Im Kreuztal" demontiert. Die Markierungen bleiben erhalten.
Elmar Hering

Zehntausende Fahrzeuge rollen pro Monat in Wissen in Richtung Innenstadt. Oft sitzen Einheimische am Steuer. Eine verkehrslenkende Maßnahme sollte hier bremsend wirken. Doch nach Kritik sind die Hindernisse inzwischen entfernt.

Lesezeit 1 Minute
Schon wenige Tage nach dem einmütigen Stadtratsbeschluss sind die beiden Fahrbahnverengungen in der Wissener Innenstadtstraße „Im Kreuztal“ Geschichte. Der Verkehr fließt nun wieder ohne diese Engstellen, und auch der Karnevalsumzug am Veilchendienstag wird ungehindert rollen können.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren