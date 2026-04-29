Hubschrauber im Einsatz
Unfall zwischen Derschen und Friedewald: vier Verletzte
Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochmorgen auf der K109 zwischen Derschen und Friedewald gekommen.
Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochmorgen auf der K109 zwischen Derschen und Friedewald gekommen.
Thomas Leurs

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der K109 zwischen Derschen und Friedewald gekommen. Vier Schwer- bis Schwerstverletzte – darunter zwei Kinder – mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 109 zwischen Derschen und Friedewald haben vier Personen schwere bis schwerste Verletzungen erlitten. Zwei Pkw sind in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die vier Insassen beider Pkw wurden in Krankenhäuser gebracht.

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