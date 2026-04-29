Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der K109 zwischen Derschen und Friedewald gekommen. Vier Schwer- bis Schwerstverletzte – darunter zwei Kinder – mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar.
Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 109 zwischen Derschen und Friedewald haben vier Personen schwere bis schwerste Verletzungen erlitten. Zwei Pkw sind in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die vier Insassen beider Pkw wurden in Krankenhäuser gebracht.