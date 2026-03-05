Tat geschah am Busbahnhof Unbekannter verletzt 47-Jährigen in Betzdorf Nadja Hoffmann-Heidrich 05.03.2026, 14:58 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Attacke am helllichten Tag am Busbahnhof Betzdorf. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Am helllichten Tag ist am Mittwoch in Betzdorf ein 47-jähriger Mann Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Erinnerungen an den schweren Angriff auf einen 32-Jährigen in der Innenstadt werden wach. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen.

Mitten im nachmittäglichen Trubel am Busbahnhof Betzdorf ist am Mittwoch ein 47-jähriger Mann von einer bislang unbekannten Person verletzt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr. Und obwohl aufgrund der Uhrzeit viel Betrieb auf dem Gelände herrschte und auch bereits ein Dutzend Zeugen namentlich befragt wurden, gibt es laut Polizei bis jetzt keine weiterführenden Hinweise.







