Tat geschah am Busbahnhof
Unbekannter verletzt 47-Jährigen in Betzdorf
Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Attacke am helllichten Tag am Busbahnhof Betzdorf. Zeugen, die etwas beobachtet ha
Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Attacke am helllichten Tag am Busbahnhof Betzdorf. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich zu melden.
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Am helllichten Tag ist am Mittwoch in Betzdorf ein 47-jähriger Mann Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Erinnerungen an den schweren Angriff auf einen 32-Jährigen in der Innenstadt werden wach. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen.

Lesezeit 1 Minute
Mitten im nachmittäglichen Trubel am Busbahnhof Betzdorf ist am Mittwoch ein 47-jähriger Mann von einer bislang unbekannten Person verletzt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr. Und obwohl aufgrund der Uhrzeit viel Betrieb auf dem Gelände herrschte und auch bereits ein Dutzend Zeugen namentlich befragt wurden, gibt es laut Polizei bis jetzt keine weiterführenden Hinweise.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren