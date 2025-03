Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt die Polizeiinspektion Altenkirchen. Am Donnerstag, 13. März, haben Unbekannte einen Polizeiwagen so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr einsatzbereit ist. Die Windschutzscheibe war an mehreren Stellen eingerissen, der Außenspiegel zerkratzt, und die hintere rechte Türe wies eine Delle auf. Laut Pressemeldung ereignete sich die Tat in der Straße Bleichweg in Altenkirchen in der Zeit von 14:10 bis 14:50 Uhr. Das Fahrzeug war zwecks Ermittlungen in der Straße geparkt.

Als die Beamten zum Funkstreifenwagen zurückkehrten, stellten sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest. Wie die Polizeiinspektion Altenkirchen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, sind in letzter Zeit keine Einsatzfahrzeuge im Gebiet der PI beschädigt worden.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Durch die eingerissene Windschutzscheibe ist der Wagen nicht mehr einsatzbereit.

Die Polizei Altenkirchen erbittet Hinweise von Zeugen unter Telefon 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de