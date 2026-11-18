Neues Haus - Bezug an Jubiläum Umzug und Jubiläum: St. Josef startet neu in Betzdorf Claudia Geimer 18.11.2026, 18:00 Uhr

i Am Computer erläutert Kevin Preuß die Innenausstattung. Zu erkennen am PC ist ein Bild des Heiligen Josef im Foyer, dem Patron des Hauses. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Nach 50 Jahren steht das Seniorenzentrum St. Josef in Betzdorf vor einem Neuanfang. Heimleiter Kevin Preuß organisiert den Umzug mit viel Herzblut. Wie das neue Haus Alltag, Pflege und Team verändern wird, macht neugierig.

Mit wie viel Energie und Herzblut Heimleiter Kevin Preuß den für 2027 geplanten Umzug „seines“ Seniorenzentrums St. Josef in Betzdorf vorbereitet, wird gegen Ende des Gesprächs sehr deutlich. Der 42-Jährige, erst seit gut einem Jahr im Amt, erzählt von der Herausforderung, parallel den laufenden Betrieb und einen Umzug zu organisieren – und das als Neuling in leitender Funktion.







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