Bürgerinitiative Wippetal
Umstrittenes Windkraftprojekt geht jeden Einzelnen an
Schwarzstörche und andere sensible Arten gibt es in der Region des Wippetals.
Schwarzstörche und andere sensible Arten gibt es in der Region des Wippetals.
Reinhard Zens

Über den beabsichtigten Windpark „Sechsmorgen“ auf den Höhenzügen des Wippetals ist schon viel diskutiert worden. Derzeit läuft eine weitere Etappe im behördlichen Verfahren. Die örtliche Bürgerinitiative ermuntert zur Teilnahme.

Lesezeit 1 Minute
In ihrem Kampf gegen den geplanten Windpark „Sechsmorgen“ zwischen Katzwinkel und Birken-Honigsessen nimmt die Bürgerinitiative (BI) Wippetal jetzt das behördliche Verfahren in den Blick. In einer Pressemitteilung ruft sie Freunde und Unterstützer dazu auf, im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Einwendungen gegen den Bau von Windkraftanlagen einzureichen.

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