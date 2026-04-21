Über den beabsichtigten Windpark „Sechsmorgen“ auf den Höhenzügen des Wippetals ist schon viel diskutiert worden. Derzeit läuft eine weitere Etappe im behördlichen Verfahren. Die örtliche Bürgerinitiative ermuntert zur Teilnahme.
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In ihrem Kampf gegen den geplanten Windpark „Sechsmorgen“ zwischen Katzwinkel und Birken-Honigsessen nimmt die Bürgerinitiative (BI) Wippetal jetzt das behördliche Verfahren in den Blick. In einer Pressemitteilung ruft sie Freunde und Unterstützer dazu auf, im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Einwendungen gegen den Bau von Windkraftanlagen einzureichen.