Umlagen bringen Katzwinkel „an den Rand des Kollapses" 17.12.2025

Der Haushalt der Ortsgemeinde Katzwinkel ist zwar ausgeglichen, aber tatsächlich bleibt dem 1850-Einwohner-Dorf kaum etwas von den Einnahmen übrig.

Es ist gut, wenn ein Kommunalhaushalt schon vor Jahresbeginn beschlossen wird. Zumal wenn sich Einnahmen und Ausgaben decken. Und trotzdem ist nicht zwangsläufig alles gut, wie das Beispiel Katzwinkel zeigt.

Von einem „Protesthaushalt“ ist die Rede, finanziell stehe die Gemeinde „am Rande des Kollapses“ und sei „zunehmend handlungsunfähig“. Solcherlei Umschreibungen gab es in der jüngsten Sitzung des Katzwinkeler Ortsgemeinderates für den Haushalt 2026. Und das, obwohl der Etat ausgeglichen ist und somit auf den ersten Blick problemlos erscheint.







