Ein umgekippter Lkw sorgte am Montagmorgen, 25. August, um 7 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen an der HTS im Bereich der City Galerie. Die HTS-Auffahrt ist nach einer Sperrung nun wieder freigegeben.

Ein umgekippter Lkw hat am Montagmorgen die Hüttentalstraße (HTS) im Bereich der City Galerie lahmgelegt und zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Siegen geführt. Die HTS-Auffahrt City Galerie war in Fahrtrichtung Kreuztal stundenlang gesperrt. Am heutigen Dienstag könnte es zudem nochmals Staus geben, denn nach Angaben der Polizei sollen dann weitere Schäden des Unfalls beseitigt werden.

Der Unfall ereignete sich, als ein 39-jähriger Lkw-Fahrer die Auffahrt City Galerie nehmen wollte, um auf die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal aufzufahren. In der Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle über das Fahrzeug, das in der Folge umkippte. Laut Polizei verursachte der Unfall erhebliche Schäden an der Infrastruktur. So stürzten etwa Teile der Ladung über das dortige Geländer und zogen es in Mitleidenschaft. Auch der darunterliegende Radweg wurde beschädigt, genauso wie Bereiche der HTS-Fahrbahn und die Schutzplanken.

Statiker überprüfte Betonbauwerk nach dem Unfall

Nach dem Unfall hatte sich der 39-Jährige selbstständig aus der Fahrerkabine befreien können. Leicht verletzt wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, zwischenzeitlich ist er laut Polizei aber wieder entlassen worden. Aufgrund des Lkw-Aufpralls sind auch Bestandteile des Betonbauwerks beschädigt worden, ein Statiker musste die Stabilität überprüfen und entscheiden, ob die Strecke wieder freigegeben werden kann. Erst am Nachmittag gab der Experte dafür grünes Licht. Als der Lastwagen wieder aufgerichtet worden war, gelang es den Bergungsspezialisten, den Sattelzug abzutransportieren.