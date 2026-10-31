Passanten im Gespräch: Eine Umfrage enthüllt, was Besucher an der Wissener Innenstadt schätzen — und wo Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse sollen Handel und Stadtplanung prägen.
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Wie attraktiv ist die Wissener Innenstadt für ihre Besucher? Was zieht Menschen hierher, und wo besteht Verbesserungsbedarf? Diesen und vielen anderen Fragen ging in diesen Tagen ein Team des Marktforschers Foerster und Thelen aus Bochum nach. Die Agentur war sozusagen der ausführende Arm des von der Stadt Wissen beauftragten Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH).