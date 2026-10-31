Stärken und Schwächen im Blick Umfrage zur Attraktivität der Innenstadt von Wissen Thomas Hoffmann 31.10.2026, 10:00 Uhr

i Wie sehen die Menschen Wissens Innenstadt? Was zieht sie hierher? Diese und viele andere Fragen stelle im Rahmen einer Innenstadtbefragung Ute Mans (links im Foto) vom Bochumer Marktforscher Foerster und Thelen. Zeitweise begleitet wurde sie dabei von Marcus Mattern, der bundesweit Befragungen in den Städten organisiert und betreut. Die Wissenerin Michaela Scholz (Mitte) stand gerne Rede und Antwort und hatte sogar einen Verbesserungsvorschlag. Thomas Hoffmann

Passanten im Gespräch: Eine Umfrage enthüllt, was Besucher an der Wissener Innenstadt schätzen — und wo Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse sollen Handel und Stadtplanung prägen.

Wie attraktiv ist die Wissener Innenstadt für ihre Besucher? Was zieht Menschen hierher, und wo besteht Verbesserungsbedarf? Diesen und vielen anderen Fragen ging in diesen Tagen ein Team des Marktforschers Foerster und Thelen aus Bochum nach. Die Agentur war sozusagen der ausführende Arm des von der Stadt Wissen beauftragten Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH).







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