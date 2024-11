Brandschutzmängel beseitigt Umbau in Wissener Lebenshilfe Werkstatt abgeschlossen 13.11.2024, 12:00 Uhr

i In der Wissener Werkstatt der Lebenshilfe wurden mittlerweile die Brandschutzmängel behoben. Archiv Thomas Hoffmann

Mehrere Monate dauerte die Genehmigung der Baubehörde, nun konnten die Brandschutzmängel in der Werkstatt der Lebenshilfe auf dem ehemaligen Walzwerkgelände beseitigt werden. Es ging um die Sicherheit von 100 psychisch beeinträchtigten Personen.

Was lange währt, wird endlich gut: Nach mehreren Monaten Stillstand aufgrund fehlender behördlicher Genehmigungen sind am 28. und 29. Oktober Umbaumaßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln in der Werkstatt der Lebenshilfe (Westerwald Industrieservice), die sich auf dem ehemaligen Walzwerkgelände befindet, erfolgt.

