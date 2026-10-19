Wasserkraftwerk an der Sieg
Umbau in Scheuerfeld soll Fische besser schützen
Noch bis ins kommende Jahr wird am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld gebaut.
Noch bis ins kommende Jahr wird am Wasserkraftwerk in Scheuerfeld gebaut.
Thomas Leurs

Strom aus Wasserkraft und der Schutz der Fische: Der Umbau des Wasserkraftwerks an der Sieg in Scheuerfeld soll beides vereinbaren. Was die Genehmigung dafür vorschreibt und was mit den Fischen während der Arbeiten passiert.

Lesezeit 2 Minuten
Für mehrere Millionen Euro wird in den kommenden Monaten bis ins kommende Jahr hinein das Wasserkraftwerk in Scheuerfeld umgebaut. Verantwortlich dafür zeichnet sich die Mainzer Stadtwerke AG. Aber auch die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord des Landes Rheinland-Pfalz ist in die Planungen und Arbeiten teils mit einbezogen.
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