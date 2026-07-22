Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße der Kreisstadt? Wir haben uns dazu mit Händlerin Ulrike Kroppach von Weingut gesprochen.
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„Ich schätze die Gemeinschaft hier sehr“, sagt Ulrike Kroppach mit Blick auf das gute Miteinander in der Nachbarschaft um ihren Laden Weingut in der Marktstraße 7 in Altenkirchen. Zudem sei der aufgewertete Marktplatz direkt vor ihrem Geschäft ein toller Aufenthaltsort in der Fußgängerzone und ein echter Gewinn.