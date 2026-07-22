Innenstadt im Wandel Ulrike Kroppach von Weingut: Kunden schätzen Expertise Annika Stock 22.07.2026, 17:00 Uhr

i Ulrike Kroppach (63) sieht die Entwicklung im Handel neutral, würde sich aber mehr Rücksichtnahme für die ältere Generation und beeinträchtigte Menschen generell in der Stadt wünschen. Annika Stock

Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße der Kreisstadt? Wir haben uns dazu mit Händlerin Ulrike Kroppach von Weingut gesprochen.

„Ich schätze die Gemeinschaft hier sehr“, sagt Ulrike Kroppach mit Blick auf das gute Miteinander in der Nachbarschaft um ihren Laden Weingut in der Marktstraße 7 in Altenkirchen. Zudem sei der aufgewertete Marktplatz direkt vor ihrem Geschäft ein toller Aufenthaltsort in der Fußgängerzone und ein echter Gewinn.







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