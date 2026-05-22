Reisebericht von Max Granzin Ukraine-Krieg hinterlässt Eindrücke, die bleiben Annika Stock 22.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Weyerbuscher Max-Manuel Granzin (19) unternahm zum dritten Mal eine Reise in die Ukraine und war auch im Kriegsgebiet unterwegs. Max Granzin

Wie ist die Stimmung in der Ukraine, wie geht es den Menschen dort mit dem seit vier Jahren laufenden russischen Angriffskrieg? Und was schätzt Max-Manuel Granzin an den ukrainischen Zügen? Der Weyerbuscher berichtet über eine eindrucksvolle Reise.

Max-Manuel Granzin ist von einer weiteren eindrücklichen Reise in den Westerwald zurückgekehrt. Der 19-jährige Weyerbuscher war knapp drei Wochen in der Ukraine unterwegs. Was ihm aber wichtig ist zu betonen – bei dieser Reise handelt es sich um keinen Kriegstourismus.







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