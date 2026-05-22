Wie ist die Stimmung in der Ukraine, wie geht es den Menschen dort mit dem seit vier Jahren laufenden russischen Angriffskrieg? Und was schätzt Max-Manuel Granzin an den ukrainischen Zügen? Der Weyerbuscher berichtet über eine eindrucksvolle Reise.
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Max-Manuel Granzin ist von einer weiteren eindrücklichen Reise in den Westerwald zurückgekehrt. Der 19-jährige Weyerbuscher war knapp drei Wochen in der Ukraine unterwegs. Was ihm aber wichtig ist zu betonen – bei dieser Reise handelt es sich um keinen Kriegstourismus.