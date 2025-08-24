In der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentieren Daadenerinnen eine Idee für Hunde und ihre Halter. Das Patentamt konnten sie überzeugen – kann das Mutter-Tochter-Gespann auch die Juroren in der Fernsehshow für Erfinder gewinnen?

Für die Gründerin des Leinenführungssystems „dogs-guard“ Andrea Heuser ist es am Montagabend so weit – ihre Teilnahme an der beliebten TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ des Senders Vox wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Für die Frau aus Daaden geht damit ein Traum in Erfüllung, denn nach über einem Jahr Wartezeit stehen sie und ihre Tochter persönlich vor den Löwen und damit möglichen Investoren Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel.

Das Mutter-Tochter-Gespann stellt am Montag, 25. August, gemeinsam die Erfindung hinter der Firma „dogs-guard“ vor und erhofft sich ein Investment von 50.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Aber wie kam es überhaupt zu der Teilnahme an der Sendung?

i Andrea Heuser (von links) und Fiona Consuela Czerwionke erklären das Leinenführsystem mit der Hilfe von Lisa Parczanny und Hündin Mila. Der eigene Hund der Daadenerinnen ist zu ängstlich fürs Fernsehstudio. RTL / Bernd-Michael Maurer

Heuser schaute schon die erste Staffel von „Die Höhle der Löwen“ und wusste direkt zum ersten Zeitpunkt der Gründung ihres Unternehmens, dass sie dort teilnehmen möchte. Als ihre Tochter sich Hund Nano holte und sie oftmals die Spaziergänge übernahm, ärgerte sie sich andauernd über die Hundeleine. Ständig verwirrte sie sich und rutschte unter die Achseln des Hundes. Dabei wurde ihr direkt bewusst, dass sie das Problem irgendwie beheben müsse. Schnell bemerkte sie aber, dass es noch keine richtige Lösung für dieses bekannte Problem bei Hundebesitzern gibt.

Kurz darauf baute sie ihr erstes Provisorium aus einem Sonnenschutznetz für Autos, indem sie Löcher hineinschnitt und die Hundeleine durchzog. Nachdem die Mutter jedoch ihr erstes richtiges Modell entworfen hatte, meldete sie mithilfe eines Anwalts zügig das Patent für „dogs-guard“ an. Von ersten Ablehnungen ließ die Mutter sich nicht unterkriegen und erhielt im Jahr 2024 endlich das Europäische Patent für ihre Erfindung. Kurz darauf bewarb sie sich bei der Erfinder-Sendung, bis sie dann am Montagabend von den Zuschauern angefeuert werden kann.

i Ob kleine oder große Hunde, das Leinenführungssystem ,,dogs-guard" ist für alle geeignet. Die Leine wird dabei durch die Schlaufe am Rücken gezogen, damit sie sich nicht mehr verwirren kann. Alexandra Peter

Der Hund Nano, der eigentlich der Begleiter ihrer Tochter ist und den Anstoß für ihre Idee gab, kann sie dabei leider nicht unterstützen, da er ein Angsthund ist und vermutlich zu starkes Lampenfieber gehabt hätte. Das verspürten Gründerin Andrea Heuser und ihre Tochter selbst ohnehin genug. „Ich hab so gezittert, es war wie im Traum“, beschreibt die Mutter das Gefühl, endlich vor den „Löwen“ zu stehen.

Da sie schon so lange die Sendung verfolgt, sei es für sie unvergesslich, als die „Löwen“ nach vorn gekommen sind, um sich „dogs-guard“ genauer anzuschauen. Nach ihrer Vorstellung stellten Heuser und ihre Tochter überrascht fest, dass sie ganze zwei Stunden im Studio verbracht haben – die Zeit sei nur so verflogen.

Um sich diesen Traum zu erfüllen, hat die Mutter aber viel Zeit und Geld in ihre Firma investiert – jetzt hofft sie, dass auch die „Löwen“ in ihre Idee investieren. Die Frau aus Daaden hatte sogar ihr langjähriges Arbeitsverhältnis aufgegeben, da ihr Chef sie zu einer Entscheidung zwischen ihrem Job und ihrer Firma drängte. Die Gründerin nahm ihren ganzen Mut zusammen und entschied sich für „dogs-guard“.

Mit ihrer Abfindung und einem Teil ihres Erbes setzte sie alles auf eine Karte, um ihr Ziel zu erreichen. Mit ihren eigenen Investitionen im Wert eines kleinen Einfamilienhauses fand sie auch einen Produzenten, der ihr Leinenführungssystem in unterschiedlichen Größen und Maßen herstellt – verkauft wird die Hilfe für Hundebesitzer derzeit für 69,95 Euro pro Stück.

i Gründerin Andrea Heuser (links) und Tochter Fiona Consuela Czerwionke präsentieren ihre Erfindung "dogs-guard". RTL / Bernd-Michael Maurer

Andrea Heuser und ihre Tochter setzen auf den Durchbruch und sind von ihrem Produkt überzeugt: Mehr Farben, mehr Reichweite und vor allem mehr Akzeptanz sollen das kleine Unternehmen voranbringen. Mit ihrer Begeisterung wollen die beiden nun auch die „Löwen“ anstecken. Ob einer der Investoren anbeißt, zeigt sich jedoch erst am Montagabend.

Die Sendung mit den beiden Daadenerinnen wird am Montag, 25. August, ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.