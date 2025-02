Bewegung im Insolvenzverfahren Übernimmt Diakonie Kliniken in Kirchen und Hachenburg? Markus Kratzer

Daniel-D. Pirker 19.02.2025, 17:18 Uhr

i Daniel-D. Pirker

Wird es für die DRK-Krankenhäuser in Kirchen und Hachenburg eine neue Zukunft unter Trägerschaft der Diakonie Südwestfalen geben? Interesse ist vorhanden, wie uns bestätigt wird. Derweil wird die Doppelrolle einer Schlüsselfigur kritisiert.

Übernimmt die Diakonie in Südwestfalen die derzeitigen DRK-Klinikstandorte in Kirchen, Altenkirchen und Hachenburg? Vor Kurzem hatten unsere Zeitung Hinweise erreicht, dass sich eine Abordnung aus dem Siegerland, inklusive eines Architekten, ein Bild vor Ort in den Gebäuden verschaffe.

