Besonders für Senioren ist es ein Horrorszenario, in den eigenen vier Wänden ums eigene Leben fürchten zu müssen. Genau so erging es am 18. April einer 80-Jährigen, die in ihrer Wohnung in der Wissener Rathausstraße am helllichten Tag überfallen und beraubt wurde. Kaum ein halbes Jahr später muss sich der Täter, ein 49-Jähriger, der nach intensiven Ermittlungen im Mai von der Polizei verhaftet wurde, für den Raub vor Gericht verantworten.