Über Wissen erstrahlt ein neuer Weihnachtsstern

Schon im biblischen Matthäusevangelium ist der Stern von Bethlehem als leuchtendes Signal genannt. Seine Silhouette ist längst zum Symbol geworden. In Wissen ist es gelungen, dass eine großformatige Version auch weiterhin über der Stadt leuchtet.
Seit mehr als 60 Jahren kündet ein Weihnachtsstern auf dem Wissener Kucksberg von der kommenden Advents- und Weihnachtszeit. Als weithin sichtbares Symbol für die Ankunft Jesu Christi ist er insbesondere für die Wissener Bürger zu einem lieb gewonnenen Zeichen geworden.