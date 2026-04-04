Natur, Menschen, Fairer Handel Über Fairtrade und die Menschen, die dahinterstehen Julia Hilgeroth-Buchner 04.04.2026, 18:00 Uhr

i Noch mal dasselbe Foto (siehe oben). Julia Hilgeroth-Buchner

Die Präsentation der Fotojournalisten Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner am 17. April in Altenkirchen ist nicht nur ein persönliches Reise-Porträt über Ostafrika mit seiner Natur, seinen Menschen, sondern auch über den Fairen Handel.

Ausdrucksstarke Fotos, fesselnde Erzählungen, stimmungsvolle Musik: Wenn sich am Freitag, 17. April, um 19 Uhr die Türen des Neiterser Programm-Kinos „Wied-Scala“ für die Multivisionsshow „Ostafrika – Uganda, Kenia, Tansania“ öffnen, dann ist das ein großer Moment für die gastgebende Altenkirchener „Eine-Welt-Gruppe“.







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