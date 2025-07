Das Spielfeld Kaufmannshalde in Bitzen verwandelt sein Gesicht von Asche zu Kunstrasen. Möglich macht das auch ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 182.300 Euro aus der Sportstättenförderung. Insgesamt kostet die Maßnahme 420.600 Euro.

Der TuS Germania Bitzen schlägt mit dem Leitspruch „Aus rot wird grün“ ein neues, vor allem zukunftsweisendes Kapitel in seiner fast 120-jährigen Vereinsgeschichte auf. Beim Traditionsverein von der „Kaufmannshalde“ wird der legendäre, aber nicht mehr zeitgemäße Hartplatz durch einen Kunstrasenplatz ersetzt. Ein seit vielen Jahren gehegter Wunsch geht in Erfüllung. Die Bauarbeiten, während dieser Zeit können die TuS-Heimspiele dankenswerterweise auf dem sechs Kilometer entfernten Kunstrasenplatz des SV Öttershagen ausgetragen werden, beginnen zeitnah.

Mit großer Freude und Erleichterung nahm man kürzlich den von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Abstimmung mit dem Ministerium des Innern und für Sport ausgestellten Zuwendungsbescheid und der darin enthaltenen Bewilligung von 182.300 Euro aus der Sportstättenförderung für die Modernisierung des Spielfeldes von Asche auf Kunstrasen entgegen. Damit liegt jetzt alles schwarz auf weiß vor – zwei weitere Farben, die derzeit in einem besonderen Fokus beim TuS stehen.

i Der Bewilligungsbescheid für die Umgestaltung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz ist auf der Kaufmannshalde eingetroffen. Mit den TuS-Verantwortlichen freut sich auch Henri, der beim Pressetermin den Nachwuchs vertrat. Rolf-Dieter Rötzel

Der Verein schaffe damit, so der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling in einer Mitteilung, zeitgemäße, sichere und wetterunabhängige Bedingungen für Training und Spiel. „Ein echter Mehrwert für die Region und deren sportliche Weiterentwicklung, sowie der Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders vor Ort. Sport war und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Daher unterstützt die Landesregierung sowohl kommunale als auch vereinseigene Sportstätten“, so Ebling weiter.

Der Bescheid ist für den TuS Germania 07 weitaus mehr als ein Stück Papier – vielmehr kann nach Fertigstellung der Anlage eine neue und zeitgemäße Ära für die große Sportfamilie sowie die gesamte Bevölkerung der beiden Berggemeinden und darüber hinaus beginnen. Nach Fertigstellung ist vor allem die Jugend aufgerufen, die sich mit dem Kunstrasen ergebenden vielfältigen und facettenreichen Betätigungsmöglichkeiten aufzugreifen, neue Ideen sowie Aktivitäten in das Vereinsleben einzubringen. Derzeit stehen neben Fußball auch Breitensport mit Kinderturnen, Gymnastik, Tischtennis, Zumba-Kursen und Fahrradfahren auf der Aktivitäten-Agenda.

Gesamtkosten belaufen sich auf 420.600 Euro

Die Gesamtkosten für das TuS–Meilenstein-Projekt belaufen sich auf 420.600 Euro. „Darin enthalten sind neben der eigentlichen Platz-Umgestaltung auch eine Erweiterung der Zaunanlagen, eine neue zusätzliche Drainage, neue Tore, Eckfahnen, Jugendtore für zwei Kleinspielfelder sowie ein Pflegegerät für den Kunstrasenplatz. Der 182.300 Euro-Landeszuwendung liegen 364.600 Euro zuwendungsfähige Kosten zugrunde“, so TuS-Vorsitzender Markus Gümpel im Gespräch mit unserer Zeitung. Bekanntlich sind die „Germanen“ Eigentümer der Sportanlage, gehören damit zu den wenigen Vereinen in Rheinland-Pfalz und stehen somit finanziell in der Pflicht. Dankbar ist man den Gemeinden Bitzen und Forst für deren im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten gezeichneten jährlichen Zuschüsse und Hilfestellungen. Für die anstehende Baumaßnahme steuern die beiden Berggemeinden zusammen 26.400 Euro bei. Den gleichen Betrag erwartet man zudem vom Landkreis Altenkirchen.

Den verbleibenden Restbetrag finanziert der Sportverein aus vorhandenen Eigenmitteln, Eigenleistungen, einem Kredit sowie einem geplanten symbolischen Quadratmeter-Verkauf von Sportplatzflächen. Seit einigen Jahren arbeitet der Verein vorausschauend und weitsichtig auf die Schaffung eines Kunstrasenplatzes hin, „fütterte“ unter anderem kontinuierlich einen Bausparvertrag und darf sich jetzt freuen: Man hat es geschafft.

i Bei Sportplatz-Sanierungsarbeiten vor 15 Jahren gab es zahlreiche Arbeitseinsätze. Diese sind auch bei der kommenden großen Baumaßnahme erforderlich. Rolf-Dieter Rötzel

„Ein erster Schritt zur Modernisierung der Sportanlage erfolgte bereits vor drei Jahren mit dem Austausch der alten Flutlichtanlage gegen ein um bis 75 Prozent energiesparendes LED-Licht“, so Gümpel weiter im Gespräch. „Mit dem Kunstrasenplatz erfolgt nunmehr der finale Schritt für optimale sportliche Betätigungen. Der Kunstrasen ist für eine weitere positive Zukunft des Vereins wichtig.“