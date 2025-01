Sport mit Pfeilen Tus Bitzen lädt zum Steel-Darts-Team-Turnier Rolf-Dieter Rötzel 10.01.2025, 17:00 Uhr

i Das Steel-Darts-Team-Turnier in Bitzen wird professionell vorbereitet. Im Bild von links: Max Rötzel, Noah Schmidt, Niklas Rötzel, Marius Langenbach, Jonas Eschmann und Lieven Wirths. Rolf-Dieter Rötzel

Die Jagd mit den schnellen Pfeilen verspricht am 14. und 15. Februar Spannung und Stimmung pur. Am Wettkampf nehmen 30 Teams teil.

Spannend und farbenfroh verlaufen stets am Jahresende die Darts-Weltmeisterschaften im altehrwürdigen Alexandra Palace in London. Ein Hauch der legendären Stimmung wird am Freitag/Samstag, 14./15. Februar, erneut im St. Andreas-Haus in Bitzen zu spüren sein, wenn der TuS Bitzen mit dem gleichnamigen Förderverein sein drittes Steel-Darts-Team-Turnier veranstaltet.

