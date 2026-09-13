Sanierung ist abgeschlossen
Turnhalle der Franziskus-Grundschule in Wissen fertig
Nach anderthalb Jahren des Wartens ist die neue Turnhalle endlich fertig für den Schulsport.
Nach anderthalb Jahren des Wartens ist die neue Turnhalle endlich fertig für den Schulsport.
Emily Roos

Die lang ersehnte Turnhalle der Franziskus-Grundschule in Wissen ist fertig – frisch saniert und bereit für Bewegung. Bei der Einweihung zeigten Kinder, was künftig in der Halle möglich ist.

Lesezeit 2 Minuten
In Wissen ist die sanierte Turnhalle der Franziskus-Grundschule offiziell eingeweiht worden. Nach mehr als vier Jahren Planung und gut eineinhalb Jahren Bauzeit steht sie den Schülerinnen und Schülern nun wieder für den Sportunterricht zur Verfügung. Wie groß die Freude darüber ist, zeigten auch die Kinder der vierten Klassen mit einer kleinen sportlichen Show, bei der unter anderem Bälle durch Ringe geschossen und Räder geschlagen wurden.
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