Dass es in Kirchen einen Tauchverein gibt, ist vielen nicht bekannt. Dabei hat der TSV Atlantis einiges zu bieten. Mittlerweile kann die Gruppe auf 25 Jahre spannende und gesellige Erlebnisse unter und über Wasser zurückblicken.

Dass Kirchen einen Tauchverein hat, den TSV Atlantis, ist auch nach 25-jährigem Bestehen des Vereines noch nicht jedem bekannt, obwohl die Betreiber im Molzbergbad Betzdorf-Kirchen über ein eigenes Gelände verfügen. Ist dies doch beileibe nicht die Norm – im Allgemeinen steht den Tauchvereinen nur ein öffentliches Gewässer zur Verfügung.

Die Ausbildung, das Training oder einfach nur der Treff, ist in den Wintermonaten das Molzbergbad in Kirchen ab 19.30 Uhr. Im Hallenbadbereich wird hier ein Teil der Ausbildung durchgeführt. Das 3,85 Meter tiefe Becken kann das ganze Jahr genutzt werden. Im Sommer findet viel auf dem Vereinsgelände mit 4,50 Meter tiefem Tauchbecken beim neuen Molzbergbad (ehemals Monte Mare) statt. Zur Erleichterung des Einstiegs gibt es eine Treppe mit Tauchplattform, die sich rund 1 Meter und 2,5 Meter unter dem Wasserspiegel befindet. Weiterhin sind zwei Röhrensysteme von jeweils 6 Meter Länge und 1,20 Meter Durchmesser zum Durchtauchen vorhanden. Das Gesamtvolumen des Beckens beträgt über 1.000.000 Liter Wasser. Das Gelände drumherum pflegt der TSV in Eigenregie wie auch die Reinigung des Beckens, wozu sogar das Schrubben des Fliesenbodens mit der Wurzelbürste zählt.

i Die Gründungs- und Vorstandsmitglieder feiern ihr 25-jähriges Jubiläum. Gaby Wertebach

Beim Besuch unserer Zeitung am Samstagnachmittag anlässlich des 25-jährigen Jubiläums, welches gleichzeitig als Sommerfest für die Mitglieder gefeiert wurde, waren zahlreiche Besucher vor Ort, die Stimmung war bestens. Die Vorsitzende des Tauchvereins, Michaela Zilgens, erzählt von den Anfängen, und auch davon, wie sie selbst mit dem in unseren Breiten doch nicht so häufigen Sport in Berührung gekommen ist. „An meinem 40. Geburtstag wollte ich noch mal etwas ganz Neues wagen, mein Leben total umkrempeln. Ich habe eine To-Do-Liste aufgestellt mit den Dingen, vor denen ich die meiste Angst habe.“ Dazu, so erzählt sie, habe auch die Vorstellung gehört, in dunklem Wasser zu tauchen. Kurzerhand entschloss sie sich zu einem Schnuppertauchen in der Bigge: „Es war so toll, das hätte ich mir nie so vorgestellt.“ Hier kam eindeutig das Schicksal ins Spiel, sie lernte ihren späteren Ehemann Clemens kennen und lieben. Der tauchte schon länger und die gemeinsame Leidenschaft für dieses Hobby führte letztendlich dazu, dass die beiden den Bund der Ehe schlossen. Allerdings nicht unter Wasser, wie es ein Vereinsmitglied, das seien Gattin stilgerecht im Tauchturm von Siegburg ehelichte.

Clemens Zilgens hatte gemeinsam mit Gründungsmitglied Udo Flade die Idee, den Tauchverein, den TSV Atlantis, zu gründen, den sie am 1. Juli 2020 aus der Taufe hoben, „und das mit allem Drum und Dran“, so Zilgens und Flade. Schließlich sollte der Verein rechtlich auf sicheren Füßen stehen, was ihnen auch glückte. Hervorgegangen aus einem Teil der Mitglieder des TSC Siegerland zählte der Verein bei der ersten Jahreshauptversammlung am 10. Februar 2001 schon 16 Mitglieder, heute sind es rund 70. Dazu gehört auch die Familie Görges. Vater und Mutter haben sich durch ihre Töchter Celia und Mira zum Tauchsport verleiten lassen. Die 17-jährige Celia ist momentan dabei, ihre Tauchlehrerausbildung zu beenden, und die 15-jährige Mira wird zum Divemaster ausgebildet. Das ist die erste Stufe auf der späteren Karriereleiter. Damit kann sie den Tauchlehrern bei der Ausbildung von Tauchschülern assistieren.

i Michaela Zilgens, die Vorsitzende des TSV Atlantis mit Celia und Mira, zwei Mitgliederinnen des Vereins die momentan eine Ausbildung durchlaufen. Gaby Wertebach

Der Sport ist bestens geeignet, um fremde Gewässer zu erkunden, weshalb der Verein immer wieder Reisen nach Ägypten oder Kroatien anstrebt, sowie auch Wochenendausflüge nach Ostdeutschland oder Holland. Obligatorisch ist jedes Jahr der Besuch der Bootsmesse in Düsseldorf. An den Wochenenden geht es meist zum Biggesee oder andere Seen in der Umgebung. Für Besitzer oder Pächter von Seen oder Weihern bieten sie die Möglichkeit einer Überprüfung der Wasserqualität in verschiedenen Tiefen, sowie die Hilfestellung bei schlechter Wasserqualität. Darüber hinaus helfen sie ehrenamtlich bei der Befreiung der Seen und Weiher von Müll und Unrat.