80 Feuerwehrleute in Weitefeld
Trupps in Schutzanzügen im Pumpwerk im Einsatz
Aufgrund eines Gefahrstoffeinsatzes werden Feuerwehrkräfte am Pumpwerk Weitefeld mit Spezialanzügen ausgestattet.
Aufgrund eines Gefahrstoffeinsatzes werden Feuerwehrkräfte am Pumpwerk Weitefeld mit Spezialanzügen ausgestattet.
Carla Hölzemann/Feuerwehr VG Daaden-Herdorf

Ein Gefahrstoffeinsatz hält die Feuerwehr am und im Hochbehälter in Weitefeld in Atem. Die Trinkwasserqualität sei nicht beeinträchtigt, so die Feuerwehr. Kräfte mit Spezialanzügen sind im Pumpwerk derweil im Einsatz. 

Lesezeit 1 Minute
Weitefeld. Seite dem heutigen Freitagmittag läuft ein Gefahrstoffeinsatz am Hochbehälter Weitefeld. 80 Feuerwehrleute sind vor Ort. Ein Bild von der Lage machen sich außerdem Verbandsgemeindebürgermeister Helmut Stühn und der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen, Björn Jestrimsky.
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