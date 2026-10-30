80 Feuerwehrleute in Weitefeld Trupps in Schutzanzügen im Pumpwerk im Einsatz Daniel-D. Pirker 30.10.2026, 15:35 Uhr

i Aufgrund eines Gefahrstoffeinsatzes werden Feuerwehrkräfte am Pumpwerk Weitefeld mit Spezialanzügen ausgestattet. Carla Hölzemann/Feuerwehr VG Daaden-Herdorf

Ein Gefahrstoffeinsatz hält die Feuerwehr am und im Hochbehälter in Weitefeld in Atem. Die Trinkwasserqualität sei nicht beeinträchtigt, so die Feuerwehr. Kräfte mit Spezialanzügen sind im Pumpwerk derweil im Einsatz.

Weitefeld. Seite dem heutigen Freitagmittag läuft ein Gefahrstoffeinsatz am Hochbehälter Weitefeld. 80 Feuerwehrleute sind vor Ort. Ein Bild von der Lage machen sich außerdem Verbandsgemeindebürgermeister Helmut Stühn und der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen, Björn Jestrimsky.







Artikel teilen

Artikel teilen