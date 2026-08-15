Für Spedition Höhner tätig Truckerin „Biene“: „Jeder Tag mit dem Lkw ist anders“ Annika Stock 15.08.2026, 15:00 Uhr

i Truckerin „Biene“ Sabrina Ofzareck liebt ihren Beruf. Er bietet ihr viel Abwechslung und Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen. Hier ist sie vor ihrem Lkw der Spedition Höhner zu sehen. Sabrina Ofzareck

Aus Liebe zu ihrer Nichte hat Truckerin „Biene“ Sabrina Ofzareck ein interaktives Kinderbuch zur Logistikbranche geschrieben. Sie arbeitet seit sechs Jahren bei der Spedition Höhner in Weyerbusch. Hier berichtet sie über den Alltag als Lkw-Fahrerin.

Seit sechs Jahren ist Truckerin Sabrina Ofzareck, vielen bekannt als „Biene“, mit Leib und Seele als Berufskraftfahrerin für die Spedition Höhner aus Weyerbusch im Fernverkehr im Einsatz. „Unsere Hauptrouten befinden sich vom Rheinland nach Süddeutschland“, erzählt sie unserer Reporterin.







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