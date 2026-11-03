Wegen Schlossplatz-Baustelle
Trotz Umplanung ist Simon-Juda-Markt ein voller Erfolg
Großer Andrang herrschte kürzlich auf dem Simon-Juda-Markt in der Innenstadt von Altenkirchen.
Großer Andrang herrschte kürzlich auf dem Simon-Juda-Markt in der Innenstadt von Altenkirchen.
Gaby Wertebach

Citymanagerin Anna Laux und Marktmeister Sebastian Bialdyga sind nach dem erfolgreichen Simon-Juda-Markt sehr zufrieden. Zwar sorgte die derzeitige Großbaustelle am Schlossplatz für eine Umplanung des Marktes, dennoch hat alles gut geklappt. 

Lesezeit 2 Minuten
Gut 40 Marktstände lockten am vergangenen Freitag, 30. Oktober, zum traditionsreichen Simon-Juda-Markt nach Altenkirchen. Viele Besucher nutzten das schöne Wetter und das Markttreiben, um zu Stöbern und für ein geselliges Beisammensein. Insgesamt ist der Markt sehr gut angenommen worden, wie Citymanagerin Anna Laux auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet.
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