Gesundheitszentrum Betzdorf Trotz Hitzewellen keine Klimaanlagen in Seniorenzimmern Daniel-D. Pirker 27.07.2026, 19:30 Uhr

i Das Seniorenzentrum Westerwald auf der Werkstadt Betzdorf (ehemaliges Eisenbahnausbesserungswerk). Thomas Leurs

Noch kein Jahr ist das Seniorenzentrum auf der Werkstadt Betzdorf alt. Doch trotz immer neue Hitze-Rekorde in den Sommern wurden in den Senioren-Apartments keine Klimaanlagen verbaut. Allerdings verweist der Träger auf eine technische Alternative.

Die nächste Hitzewelle steht in den Startlöchern. Erinnerungen an die jüngsten Wochen, die im Sommer besonders die Schweißperlen tropfen ließen, werden wach. Neben entspannten Wochenenden am Badesee gehören für viele auch Sorgen um ihre Nächsten dazu, wenn das Thermometer wieder Richtung 40 Grad Celcius zeigen wird.







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