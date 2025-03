Viele Punkte hatte der Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld bei seiner jüngsten Sitzung auf der Agenda. Ein wichtiges Thema war Punkt 13: der Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Genauer gesagt stand die Änderung der am 19. Dezember 2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Agenda.

Diese umfasst eine Änderung der Verbandsgemeindeumlage. So ergibt sich laut Beschlussvorlage für 2025 eine Änderung, weil sich im Vergleich zur Ursprungsberechnung die Umlagegrundlagen durch eine höhere Schlüsselzuweisung A erhöht haben. Für 2026 wurde die voraussichtliche Verringerung der Umlagegrundlagen durch die geringeren Messbeträge bei der Grundsteuer B berücksichtigt. Hier wird sich die Umlagegrundlage um circa 1 Millionen Euro reduzieren. Ab dem Jahr 2026 wird daher mit einem Umlagesatz von 46 Prozent gerechnet. Ab dem Jahr 2027 wird ein Umlagesatz von 47 Prozent zugrundegelegt.

Anschaffungskosten für Baufahrzeuge und Hallenbad schlagen zu Buche

Dazu kommen die Erhöhung der Einnahmen aus der Vergnügungssteuer, geringe Anpassungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Vergabestelle, die zeitlichen Verschiebungen bei verschiedenen Baumaßnahmen sowie Änderungen im Stellenplan. Zu Buche schlagen ebenso höhere Anschaffungskosten beim Punkt Baufahrzeuge sowie die Anpassung Hallenbadneubau. Hier wird, wie bereits berichtet, mit Mehrkosten für Nachträge in Höhe von circa 1,5 Millionen Euro gerechnet sowie der Herausnahme der geplanten Auszahlungen für einen Abriss des alten Hallenbades.

Ein weiterer Punkt im Haushaltplan: die Änderung der Kreditaufnahmen für 2025 und 2026 und damit einhergehend der entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen.

VG-Chef Fred Jüngerich: Nach wie vor komfortable Situation

Laut Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich sei man trotz allem in einer komfortablen Situation und solide aufgestellt - im Gegensatz zu anderen Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz. Eine gewisse Lücke müssen man über Liquiditätskredit schließen, wenn denn alle Positionen, so wie der Haushaltsplan diese vorschreibt, bis Ende 2028 tatsächlich umgesetzt werden. Das sei in der Realität aber nicht immer der Fall, wie der VG-Chef gegenüber unserer Zeitung betont.

Es sei nicht zu erwarten, dass man 2026 die Verbandsgemeindeumlage gar nicht erhöhen würde, es sei eher die Frage, wie hoch, so Jüngerich. „Wenn alle Maßnahmen, die im Investitionsprogramm einschließlich bis 2028 drinstehen, zeitgerecht zur Umsetzung gelangen würden, dann bräuchten wir jetzt 2 Prozent mehr Umlage für 2026, also 46 Prozent statt 44.“ Da sich in der Regel aber immer Maßnahmen verzögern aufgrund der Bauwirtschaft etc. gebe es auch Haushaltsermächtigungsübertragungen.

„Das Areal hat man der Verbandsgemeinde Ende Januar zum Kauf angeboten, da mussten wir relativ schnell eine Entscheidung treffen.“

VG-Bürgermeister Fred Jüngerich mit Blick auf die Thematik zum Ankauf einer Forstfläche im Haushaltsplan.

Im geänderten Haushalt ist auch der Ankauf einer Forstfläche von circa 170 Hektar für circa 3,7 Millionen Euro berücksichtigt. „Das Areal hat man der Verbandsgemeinde Ende Januar zum Kauf angeboten, da mussten wir relativ schnell eine Entscheidung treffen“, berichtet VG-Chef Fred Jüngerich gegenüber unserer Zeitung. Grundstücksangelegenheiten werden nach der Gemeindeverordnung grundsätzlich im nichtöffentlichen Teil behandelt.

Gerade der Kauf der Forstfläche rief seitens der AfD Kritik hervor. Stephanie Bärhausen hob in ihrer Rede für die Fraktion den „erheblichen Klärungsbedarf“ mit Blick auf die 3,7 Millionen Euro hervor. Das Geld sei mit Blick auf die maroden Straßen, die Zustände an den Schulen und die Bremsung von Unternehmen dort besser angelegt als in den Kauf einer Forstfläche. Man müsse auch angesichts der zu erwartenden 41 Millionen Euro Schulden für 2028 „in Alarmbereitschaft sein“. Die Aufnahme von Krediten sei nur eine Verschiebung des Problems. Als Ergänzung wurde deshalb aufgenommen, dass die AfD-Fraktion dem Beschluss mit Ausnahme der Positionen „Grundstückserwerb“ und „Umlagebeibehaltung“ für 2026 zustimmt. Insgesamt würde der vorliegende Haushalt zeigen, dass wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden, wie Bärhausen ausführte.

Übrige Fraktionen sind sich einig bei Finanzen

Thomas Seger (CDU) sprach in seiner Rede für die Fraktion, dass es wichtig sei, dass man die haushaltsrelevanten Veränderungen innerhalb von nur drei Monaten eingearbeitet habe. Mit Blick auf die VG-Umlage betonte er, dass die Ortsgemeinden in einer schwierigen Situation seien, da sie wenig Gestaltungsspielraum haben, es wenige Ehrenamtler für die Ortsaufgaben gebe und der allgemeine Bürokratismus sein Übriges tue.

Dieter Reifenhäuser (SPD) erklärte, dass der 51-Euro-Millionen-Haushalt mit den Investitionen in Bildung und Kitas der SPD ein besonderes Anliegen sei und für „optimale Bildungschancen“ stehen würde. Mit Blick auf das Thema Forstwirtschaft sei es „eine nachhaltige Investition“.

Uwe Jungbluth (Bündnis90/Die Grünen) hob hervor, dass allein durch die Erhöhung der Kreisumlage die Ortsgemeinden gebeutelt seien. Und dass man, solange es darstellbar sei, die Umlage so halten solle.

Dirk Euteneuer (FWG) lobte die Investitionen in den Bereichen Kinder, Feuerwehr und Hallenbad. Und dass man mit dem Haushalt „der Realität ins Auge sehen müsste“.

Dank an Kämmerin und Verwaltungsteam

Johannes Noll (FDP) betonte, dass man bedenken müsse, dass Deutschland immer noch in einer Rezession stecke. Man könne erst über eine Erhöhung und gleichzeitige Schwächung der Gemeinden sprechen, wenn Zahlen vorliegen, die valide sind. Insgesamt habe man viel angepackt, um für eine lebenswerte Region zu sorgen, und es sei klar, dass man hohe Ausgaben für Pflichtaufgaben in der VG aufbringen müsse.

Insgesamt waren sich die Fraktionen von CDU, SPD, FWG, FDP und Bündnis90/Die Grünen einig, dass der Haushaltsplan zukunftsorientiert sei und mit den eingebrachten Änderungen eine geeignete Lösung für die Verbandsgemeinde gefunden sei. VG-Chef Jüngerich betonte in der Sitzung, dass es keine „hundertprozentige Glückseligkeit“ zum Nulltarif gebe und das man insgesamt als kommunale Familie beim Thema Finanzen im Boot sitze. Großes Lob gab es von allen in Richtung von Kämmerin Annette Stinner und dem Verwaltungsteam.

Weitere Punkte im VG-Rat

Weitere Punkte, die einstimmig im Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld beschlossen wurden: Beratung und Beschlussfassung kommunale Wärmeplanung, Energetische Sanierung Kita „Traumland“ Altenkirchen-Honneroth, Energetische Sanierung Kita „Kunterbunt“ in Flammersfeld, Sanieriung der Straße „Im Sportzentrum“ und des angrenzenden Wirtschaftsweges, Breitbandversorgung in der VG, Raumbedarf Raiffeisen Grundschule Flammersfeld, Forstwirtschaftsplan 2025 und die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in dasHaushaltsjahr 2025 sowie die Zustimmung zur Bestellung eines Mitglieds des Seniorenbeirats. Die neue Gemeinschwester plus, Lena Mertgen, die seit 1. März tätig ist, stellte sich ebenfalls im VG-Rat vor (Bericht folgt).