Wahlkreis Betzdorf/Kirchen Triumphant Behner zwischen „Wahnsinn“ und Dankbarkeit Daniel-D. Pirker 23.03.2026, 14:00 Uhr

i CDU-Landtagskandidat Johannes Behner lässt sich auf seiner Wahlparty über die neuesten Wasserstände in den Bezirken von seinem Mudersbacher Parteifreund Markus Köhler informieren. Daniel-D. Pirker

Mit deutlichem Vorsprung holt CDU-Landtagskandidat den Wahlkreis Betzdorf/Kirchen. Phasenweise gibt sich Johannes Behner am Wahlabend überwältigt und voller Dankbarkeit. Doch was will der Jungpolitiker im Mainzer Landtag bewegen?

Politisches Erdbeben, auch im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen. Ausgerechnet hier unterlag die Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzende der SPD, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, deutlich dem CDU-Herausforderer Johannes Behner. Schon früher am Abend deutet sich der Erfolg ab, doch als das vorläufige Endergebnis von 40,8 Prozent der Erststimmen (16.







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