Wahlkreis Betzdorf/Kirchen
Triumphant Behner zwischen „Wahnsinn“ und Dankbarkeit
CDU-Landtagskandidat Johannes Behner lässt sich auf seiner Wahlparty über die neuesten Wasserstände in den Bezirken von seinem M
CDU-Landtagskandidat Johannes Behner lässt sich auf seiner Wahlparty über die neuesten Wasserstände in den Bezirken von seinem Mudersbacher Parteifreund Markus Köhler informieren.
Daniel-D. Pirker

Mit deutlichem Vorsprung holt CDU-Landtagskandidat den Wahlkreis Betzdorf/Kirchen. Phasenweise gibt sich Johannes Behner am Wahlabend überwältigt und voller Dankbarkeit. Doch was will der Jungpolitiker im Mainzer Landtag bewegen?

Lesezeit 2 Minuten
Politisches Erdbeben, auch im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen. Ausgerechnet hier unterlag die Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzende der SPD, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, deutlich dem CDU-Herausforderer Johannes Behner. Schon früher am Abend deutet sich der Erfolg ab, doch als das vorläufige Endergebnis von 40,8 Prozent der Erststimmen (16.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

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